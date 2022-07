Voici ce que vous réservent les astres ce mois-ci selon trois livres d'astrologie que j'ai achetés chez SAPHIRA : La Géométrie du Ciel , les configurations planétaires d'Alexander Ruperti, L’art de l’interpretation en Astrologie , de Georges Antarès et l'Astrologie pour débutants , de Joann Hampar.

, les configurations planétaires d'Alexander Ruperti, , de Georges Antarès et , de Joann Hampar. Tout d’abord, un petit zoom du côté des planètes astrologiques et leurs aspects aux signes du zodiaque :

:

Les trépidants Gémeaux : La vie est belle en ce moment et si elle ne l’est pas c’est que vous avez besoin de vacances, tout simplement ! Ce mois-ci, forcez sur les balades en plein air, partez en week-end vous aérer les bronches. De l’air libre : c’est exactement ce qu’il vous faut ! Côté cœur, vous avez l’appui sincère et complice de Mercure et Vénus. J’ose espérer que vous ne manquerez pas d’imagination pour en faire bon usage ! En revanche, je me demande si vous ne seriez pas en train de prendre les choses un peu trop à cœur, au travail avec le transit de Saturne ?

: Eh bien, c’est pas la grande forme apparemment ! Il faut dire aussi que là-haut, elles ne sont pas super sympas les copines ! Entrequi disjonctent, z’avez plus envie de rien, juste de vous mettre la tête dans le sable pour oublier vos soucis ! Mon conseil ? En amour comme au travail, ne vous laissez pas intimider par la peur de la confrontation : s’il y a des malentendus, mieux vaut crever l’abcès plutôt que de ressasser. Côté forme, essayez donc la marche nordique !: Mais vous m’avez l’air d’être plutôt en forme vous ce mois-ci ! Il faut dire que Vénus et Mercure vous rendent optimistes, surtout si vous êtes célibataire. Bien sûr, quand le cœur va, tout va ! D’autant que vous ne semblez pas ménager vos efforts sportifs pour que la forme soit au RDV. Bravo Lion courageux, c’est ainsi que tu garderas énergie et confiance en ta séduction ! En revanche au travail, on met la pédale douce. Pas la peine de commettre une erreur par négligence !: C’est un peu le statut quo pour vous semble-t-il. Aucun avis de tempête ni de tourbillon exaltant. Sauf peut-être au travail, où sous, il peut y avoir du nouveau susceptible de favoriser vos projets. Côté cœur, c’est un peu le calme plat ou bien c’est tout le contraire : vous avez comme l’impression d’aller du marteau à l’enclume. La solution ? Remettre tout à plat. Mais pas tout de suite… Allez, pour, c’est juré, vous reprenez les choses en main !: Disons le tout net, ce mois-ci, c’est couci-couça côté cœur, côté travail et côté forme ! Eh oui, il y a des périodes comme ça où la lassitude se fait chronique et l’envie de s’allonger, récurrente ! En amour, vous ronronnez, sans être contents de vous. En amitié, c’est un peu pareil,vous avez l’impression de passer à côté de ce que vous attendez. Mais au fond, c’est surtout votre style de vie qui ne vous convient pas vraiment si on regarde. Alors au lieu de vous engluer, entreprenez de nouvelles activités, surtout si elles permettent de rencontrer du monde. Allez zou !